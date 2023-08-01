Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Hedefimiz yüksek gelirli ülkeler arasına girmek

Yılmaz, sendika temsilcilerinin, şirketlerin markalaşması konusu üzerinde durarak, markalaşmanın çalışan kesim için de önemli olduğunu söylediklerini ifade etti. Görüşmenin bir diğer başlığının da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sendika başkanlarımız, hem deprem sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi, hem de bu büyük felaketle ilgili toplumsal dayanışmanın altını çizdi. Sadece konutların inşası değil, çeşitli boyutlarda bu konu konuşuldu. Sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması, istihdam imkanlarının artırılması gibi çeşitli boyutlarıyla deprem rehabilitasyonu üzerinde durduk"