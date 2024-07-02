Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor

Son yıllarda kira fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında tahliye davalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, kiracıları tahliye süreci konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Birçok kiracı, tahliye süreciyle ilgili prosedürleri bilmeden veya yanlış uygulayarak risk altına girebiliyor. Özellikle evin anahtarının teslim edilmesi gibi detayların doğru şekilde yerine getirilmemesi durumunda kiracılar, fazladan kira ödemek zorunda kalabiliyorlar. Kiracılar, evden çıktıklarında anahtarların teslim edildiğine dair yazılı ve imzalı bir belge almalı. Peki mülk sahipleri imza atmaktan kaçınırsa ne yapılmalı? İşte detaylar...