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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor." ifadesini kullandı.

Lokman Özdemir
12:05 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 12:15 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ihracat artışına ve dünya ihracatından aldığı paya ilişkin açıklamada bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünyada ihracat daralırken, bölgemizdeki jeopolitik olumsuzluklara rağmen ülkemizin ihracat artışı devam ediyor. Sonuç olarak dünya ihracatından aldığımız pay büyüyor. Artan pazar payımız, dünya ekonomisinde yaşanacak canlanmanın ihracatımızda çarpan etkisini artıracaktır. İhracatçılarımızı ve onlara destek olan kurumlarımızı kutluyorum."




Kiracılar 'anahtar' detayına dikkat: Fazladan kira ödemek zorunda kalabilirsiniz

Son yıllarda kira fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında tahliye davalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, kiracıları tahliye süreci konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Birçok kiracı, tahliye süreciyle ilgili prosedürleri bilmeden veya yanlış uygulayarak risk altına girebiliyor. Özellikle evin anahtarının teslim edilmesi gibi detayların doğru şekilde yerine getirilmemesi durumunda kiracılar, fazladan kira ödemek zorunda kalabiliyorlar. Kiracılar, evden çıktıklarında anahtarların teslim edildiğine dair yazılı ve imzalı bir belge almalı. Peki mülk sahipleri imza atmaktan kaçınırsa ne yapılmalı? İşte detaylar...


#Cevdet Yılmaz
#İhracat
#türkiye'nin ihracat artışı
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