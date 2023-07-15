Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hain darbe girişimini unutmuyoruz unutmayacağız

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hain darbe girişimini unutmuyoruz, unutmayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi ihanet dolu son halkadır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahalelerle demokrasimiz hedef olunmuş milletimizin sesi bastırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hain darbe girişimini unutmuyoruz, unutmayacağız. 15 Temmuz darbe girişimi ihanet dolu son halkadır. 27 Mayıs askeri darbesiyle başlayan müdahalelerle demokrasimiz hedef olunmuş milletimizin sesi bastırılmaya çalışılmıştır. Bütün darbeciler tabiatları gereği gayri millidir.

Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden milletimiz karanlığı vatan sevgisiyle aydınlatmıştır.

27 gün boyunca demokrasi nöbetlerini sürdürmüşlerdir. Bu direniş tüm dünyanın ders çıkarması gerekmektedir. Bizler bir yandan demokrasiye olan güçlü sahiplenmemiz diğer yandan Türkiye geçilmez vurgusunu her daim güçlü tutmalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlıyoruz. Özgürlüğümüzden, Türkiye Yüzyılı'ndan vezgeçmeyeceğiz demek için buradayız. Milletimizin ferasetine sahip çıkmak için buradayız.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi FETÖ ve benzeri yapılanmaların panzehiri özgür düşünen beyinler ve devlet aklıyla yönetilen bağımsız bireylerdir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarından satır başları:





Yılmaz'ın ardından kürsüye gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hainler, bu milletin cessaretini ve kahramanlığını hesap edemedi" diye konuştu.





İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: