Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum"