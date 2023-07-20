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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin 'Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti.

10:48 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.


Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum"
ifadelerini kullandı.





#Kıbrıs Barış Harekatı
#KKTC
#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
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