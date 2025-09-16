Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Kırgızistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Kırgızistan'a gidecek

09:5716/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Kırgızistan'a gidecek.

Yılmaz, programları kapsamında ilk gün, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Ürkün Anıtı'nı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katılacak ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.


Cevdet Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü 18 Eylül'de, Bişkek'te, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşecek, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek.


Aynı gün Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na katılacak Yılmaz, KTMÜ'yü ziyaret edecek, Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısına katılacak ve bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yapılacak ortak toplantıda yer alacak.



#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Kırgızistan
#Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?