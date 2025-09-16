Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Kırgızistan'a gidecek

Yılmaz, programları kapsamında ilk gün, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Ürkün Anıtı'nı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek Yılmaz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin (KTMÜ) 30. Yıl Dönümü Konserine katılacak ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.