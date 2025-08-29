Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Tek haneli işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirdi

Cevdet Yılmaz: Tek haneli işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirdi

12:2829/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Yılmaz "Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "
Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir.
" ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İş gücü piyasasındaki güçlü görünüm Temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranının aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine indiğine işaret eden Yılmaz,
"Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir. Kadınlarda ve gençlerde mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre temmuz ayında işsizlik azalırken istihdam seviyesi yükselmiştir."
değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan iyileşerek yüzde 15,0 düzeyine, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1,6 puan azalarak yüzde 10,9’a gerilediğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:


  • "Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz."


#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#işsizlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memurun 2026 ve 2027 zam oranları belli oldu: En az 57 bin TL ödenecek