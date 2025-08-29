Cevdet Yılmaz: Tek haneli işsizlik oranı ekonomiye artan güveni güçlendirdi

"Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir. Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve iş gücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile iş gücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz."