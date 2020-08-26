'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan Can Ataklı için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

OYNAT 02,08 Can Ataklı saçmaladı: Erdoğan ve Trump doları danışıklı yükseltiyor Can Ataklı canlı yayında doların yükselmesini yorumladı. Yaptığı yorumda halka 'aptal' diyen Ataklı Erdoğan ve Trump'ın doları danışıklı olarak yükselttiğini söyledi. BiP'te paylaş

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ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

OYNAT 00:59 Can Ataklı yine nefret kustu yine haddini aştı: Türbanlı öğretmen kadar facia bir şey olamaz Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Daha önce de benzer çıkışlar yapan ve özellikle dindar vatandaşları hedef gösteren açıklamalar yapan Ataklı, 'Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermeleri çok yanlış. Bunu özgürlük falan diye anlatmayın. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmeyen var. Türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence başka facia bir şey olamaz' dedi. BiP'te paylaş

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NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, söz konusu ifadelerde hakaret içerikli sözlerin yer alması üzerine Ataklı hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma açmıştı.

Ataklı'nın söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan...17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be..'' ifadelerini kullanmıştı.

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