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Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör'e tutuklama talebi

Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör'e tutuklama talebi

18:5731/01/2025, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması talep edildi.
Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımda bulunan Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanması talep edildi.

Bir dönem Tele1'de program sunuculuğu yapan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"
Cumhurbaşkanına hakaret
" ve "
kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret
" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen
Çiğdem Bayraktar Ör
, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "
Cumhurbaşkanına hakaret
" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


#Çiğdem Bayraktar Ör
#Tutuklama
#Cumhurbaşkanı
#Hakaret

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