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Gündem Cumhurbaşkanından Anneler Günü paylaşımı Hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizi tebrik ediyorum
ANKARA

Cumhurbaşkanından Anneler Günü paylaşımı: Hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizi tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

  • Erdoğan iletisinde "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

''Hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum''
OYNAT 00:00
''Hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Anneler Günü'ne özel paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iletisine eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görselleri yer aldı.

  • Videoda "Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin, vatanımızın bekası için ciğerparelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bir şehidin annesine yazdığı dörtlüğü de seslendirdi.
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Anneler Günü paylaşımı

Anneler Günü paylaşımı

'​Hürmetlerin en büyüğünü hak ediyorlar.'
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