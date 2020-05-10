Cumhurbaşkanından Anneler Günü paylaşımı: Hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizi tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaşımında "İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2020, 19:51 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020, 19:53 AA