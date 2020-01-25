Gündem Cumhurbaşkanlığı duyurdu Bu numarayı arayın
ELAZİĞ

​Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 'Bu numarayı arayın'

Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 'Bu numarayı arayın'

Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunarak deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulayarak, bunun için '0 312 258 23 23' numaralı telefonun aranması istedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı, vatandaşlardan depremzedelere yardım göndermek için AFAD'la koordineli olunmasını istedi.
Cumhurbaşkanlığı, vatandaşlardan depremzedelere yardım göndermek için AFAD'la koordineli olunmasını istedi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir tarafındaki ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Birçok belediye deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti. Vatandaşlardan da destek gecikmedi.

Depremin ardından Türkiye'ye destek mesajları: Yardıma hazırız
GÜNDEM
Depremin ardından Türkiye'ye destek mesajları: Yardıma hazırız

Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
OYNAT 00:00
Türkiye, Elazığ'ın yaralarını sarmak için seferber oldu
Bu toprakların mayasında yardıma koşmak var. Hamuru birlik ve beraberlik yoğrulan Türkiye, depremle sarsılan Elazığ için harekete geçti. Edirne'den Kars'a yaraları sarmak için seferber oldu.


'Yardımlar için AFAD'ı arayın'

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yardım paketinden çıktı: Elazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup
GÜNDEM
Yardım paketinden çıktı: Elazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup
Anne de kurtarıldı

Anne de kurtarıldı

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Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

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