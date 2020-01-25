​Cumhurbaşkanlığı duyurdu: 'Bu numarayı arayın'

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir tarafındaki ekipler arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Birçok belediye deprem bölgesine yardım göndermek için harekete geçti. Vatandaşlardan da destek gecikmedi.

GÜNDEM Depremin ardından Türkiye'ye destek mesajları: Yardıma hazırız

'Yardımlar için AFAD'ı arayın'

Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü hatırlatılarak, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.