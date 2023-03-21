Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Afetin yaraları sarılırken bir yandan da yalan haberlerle mücadele ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlıkta düzenlenen, "Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Paneli"nde konuştu.
Altun'un açıklamalarının satır başları şöyle:
İletişim Başkanı Altun:
"Teyit edilmemiş bilgi, afet ve krizin ortamını zehirleyebilmektedir."
"Afetin yaraları sarılırken bir yandan da yalan haberlerle mücadele ettik. Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasını faaliyete geçirdik."
"Vahim sonuçlara neden olmamak adına doğrulanmamış hiçbir bilgi kesinlikle paylaşılmamalıdır."
#"Sesinizi Duyuyoruz: Afet ve Kriz Bölgelerinde Habercilik Paneli"
#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
21 dakika önce