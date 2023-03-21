Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Afetin yaraları sarılırken bir yandan da yalan haberlerle mücadele ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Depremden etkilenen 11 ilimizin yeniden inşa ve ihya çalışmalarını var gücümüzle sürdürüyoruz. Devletimiz daha önce Van'da, Elazığ'da, İzmir'deki vatandaşlarını nasıl yalnız bırakmadıysa, yüzyılın afetinden etkilenen kardeşlerimizin de yanındadır, yanında olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.