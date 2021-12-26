​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sosyal ağlarda çevrim içiyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen Sosyal Ağ Haritası Projesi’nin tanıtımı yaptı. Fahrettin Altun, “Proje kapsamında ‘internet erişimi’, ‘cihaz sahipliği’, ‘oyun alışkanlıkları’, ‘sosyal ağ kullanımı’ ve ‘en çok kullanılan sosyal ağ mecraları’ başlıklarında veriler üretilecek. Bu veriler üretilmeye devam edecek. Bu çerçevede, her yıl 40’ın üzerinde rapor, 200’ün üzerinde interaktif grafik ve 130’un üzerinde infografik hazırlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Türkiye Sosyal Ağ Haritası platformu ‘sosyalagharitasi.gov.tr’ adresinde erişime açıldı.” dedi.

KULLANIMI YÜZDE 82

Fahrettin Altun, Türkiye’nin internet erişim ve sosyal medya kullanım oranlarına ilişkin şunları söyledi: “2021 yılı ocak ayında başladığımız araştırmamızın ilk yıl verilerine göre, Türkiye’nin internet erişim oranı yüzde 85,7, sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. İnternete erişimi olan vatandaşların yüzde 51,8’i de internete hem kablosuz ağlar hem de mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor. Bu istatistikler Türk toplumunun büyük bir kesiminin gündelik hayatının her aşamasında çevrim içi olduğunu ortaya koyuyor.”

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KAPANMADA ARTTI

Salgın sürecinde vatandaşlarımızın çevrim içi olma süreleri ve çevrim içi aktivitelerinin de arttı. Sosyal Ağ Haritası kapsamında periyodik olarak yapılan anketlerde, özellikle tam kapanma dönemlerinde internet erişim oranının yüzde 91’e, internetten alışveriş oranının da yüzde 54’e yükseldiği gözlendi. Verilere göre, 15-17 yaş arası gençlerimizin yüzde 98’i internete erişimi olan toplum kesimleri. İnternet erişimi olan gençlerimizin yüzde 93’ü de en az bir sosyal ağ mecrasını kullanıyor. İnternete erişim oranları yaş ilerledikçe görece düşse de nihai rakamlar elbette oldukça yüksek.”

siber vatan

‘SİBER VATAN’ KORUNACAK

“Biz dijital evreni ‘siber vatan’ olarak tanımlıyoruz” diyen Altun, bu konuda gerekli önlemlerin alınacağını söyledi. Altun, “Kişisel verilerin hukuksuz olarak kullanılmasına ya da alışveriş yaparken tüketici haklarının çiğnenmesine engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz, bunların çok temel bir sorun olduğunu görüyoruz. Terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin de karşısında duruyoruz” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor