Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri" Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panelde, Senegal ve Türkiye arasında ilişkilerin ve ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Panelde ayrıca güvenlik, savunma sanayisi ve teknoloji transferi alanlarında iş birliği imkanlarının iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sürdürülebilmesi için yapılabilecek katkılar konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı değerlendirmede, panelin iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu bir seviyeye taşınması noktasında katkı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin 2003 sonrası başlattığı Afrika açılımının katlanarak kayda değer bir yatırıma dönüştüğüne işaret eden Altun, Senegal'in de bu bağlamda Türkiye için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

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Altun, Türkiye ve Senegal arasında siyasi, kültürel ve diplomatik alanlarda gelişen ilişkilerin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığına dikkati çekerek, "Türkiye, Batı Afrika'ya giriş kapısı olarak nitelendirilen ve kıtanın parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor. Geçmişten gelen güçlü ilişkilerin daha da artarak gelişeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Afrika'daki çatışmalarda da başarılı bir arabuluculuk yürütüyor"

Moderatörlüğünü Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın yaptığı "Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri" paneline Senegal'den Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Bakary Sambe ile Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Momar Diouf; Türkiye'den ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram konuşmacı olarak katıldı.

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Büyükelçi Prof. Dr. Kavas, panelin açılışında, Senegal-Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yılı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal'e yapacağı ziyaret vesilesiyle Dakar'da, Batı Afrika'nın en modern ve büyük stadyumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılışının yapılacağını ifade etti.

Timbuktu Enstitüsü-Afrika Barış Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Sambe de 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin, dış politikasında Afrika'ya dönük çok büyük inisiyatifler üstlendiğini dile getirerek, Afrika ülkeleri ile bölgesinde ve Afrika'da karşılaşılan çatışmalarda da başarılı bir arabuluculuk yürüttüğünü vurguladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram ise Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen gücüyle Afrika ile ilişkilerini uluslararası konjonktürde daha ileri taşıma gayretinde olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yönelik liderlik diplomasisi uyguladığını belirten Bayram, "Afrikalı olmayıp da Afrika'yı bu kadar sık ziyaret eden başka bir devlet başkanı yok; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Afrika ülkelerini bu kadar sık ziyaret etmesi ve Türkiye'nin taleplerini doğrudan muhataplarına iletmesi çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Diouf da Türkiye ile Senegal'in diplomatik ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin diplomaside kalmaması, eğitim alanına da yansıması gerektiğini sözlerine ekledi.

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