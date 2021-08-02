Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı ‘Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da Beştepe'de yapılacağı açıklanmıştı. Toplantıda koronavirüs ile mücadele, orman yangınları ve son gelişmeler ele alınacaktı. Milyonların merakla beklediği toplantı ile ilgili flaş bir karar alındı. Toplantının günü ve saati değiştirildi.

BAKANLAR YANGIN BÖLGESİNE GİDİNCE....

Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde peş peşe çıkan ve büyük mücadele ile söndürülmeye çalışan yangınlar için bakanlar sahaya indi. Yangın bölgesinde 24 saat mesai yürüten kabine üyelerinin bölgeden ayrılmamaları için toplantının ertelendiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TARİH BELLİ DEĞİL

Kabine Toplantısının hangi gün yapılacağına dair tarih ise henüz belli değil.

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