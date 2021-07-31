Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil ihtiyaçların giderilmesi için 50 milyon ödenek sağlandı

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti. Afet bölgesine ulaşan Erdoğan'a, Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing verildi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vatanı ateşe verecek kadar ihanet içine girecek olanlar varsa, hesabını sormak boynumuzun borcudur.https://t.co/SFFaKSsmzT — Yeni Şafak (@yenisafak) July 31, 2021

"Evlerin yapımına bir ay içinde başlanacak"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını belirterek, "SGK primleri, esnaf kredileri, tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelecek. SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza yeni konutlar inşa edip vereceğiz.

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Her türlü zararın karşılanacağını söyleyen Erdoğan, "Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak. Tüm şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır." dedi.

GÜNDEM Erdoğan felaket bölgesinde: Havadan incelemelerde bulundu son gelişmeler hakkında bilgi aldı

"Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz"

"Uçak konusunda yaşanan sıkıntılarının nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."

OYNAT 02:16 Helikopter pilotlarının yangına müdahale sırasında çektiği görüntüler paylaşıldı Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.



Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti.



Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Havadan pilotlar, yerden işçiler mücadele ediyor Helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki mücadelesine ise yerden orman işçileri ve itfaiye erleri eşlik ediyor. Rüzgarla yayılan alevlere cansiperane müdahale eden ekiplere vatandaşlar da soğuk su taşıyor. BiP'te paylaş

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"Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize ihanet içine girenler varsa en ağır şekilde cezalandırılacaklar"

Yangınlardaki sabotaj şüpheleriyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Her dönemde olduğu gibi bugün de birileri milletin yüreğindeki yangını kendi kısır çekişmelerine meze yapma gayretine düşmüştür. Bu siyaset konusu yapılabilecek bir mesele değildir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir. Gün dayanışma ve el birliği ile afetlerin üstesinden gelme günüdür. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. İlgili kurumlarımız buraları inceleyerek sonucu açıklayacaktır. Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur. Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum." diye konuştu.

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