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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısına başkanlık etti. Kritik toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülmesi beklenirken, ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da masada yer alan bir diğer konuların arasında yer alması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplandı. Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

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Ekonomi gündemi de masada olacak

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

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