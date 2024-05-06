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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Öğretmenlerin gözü Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı. Toplantıda; ekonomideki son durumun yanı sıra öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor.

16:43 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:02 - 6/05/2024 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.30'da başladı.

Masada hangi konular var?

Nisan ayı enflasyon rakamları, dış ticaret verileri, Türkiye'nin kredi notunun arttırılması, fahiş fiyat ile mücadele...

Kabine toplantısında ekonomideki güncel gelişmeler de masada olacak.

Toplantıda; Türkiye'nin, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada müdahil olma kararıyla ilgili süreç değerlendirilecek.


Öğretmen atamaları belli olacak mı?

Atanacak öğretmen sayısı ve branşların ele alınması bekleniyor

Öğretmen atamalarının da gündemde olması bekleniyor.

Atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımları ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Cumhurbaşkanı
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