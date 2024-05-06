Kabine toplantısı, öğretmen atamaları hakkında kararların alınacak olması nedeniyle milyonlarca sözleşmeli öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Kabine toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılacak. Öğretmen adayları bugün atama takvimi ve kontejan sayısına ilişkin detayların belli olmasını bekliyor. Peki, kaç öğretmen atanacak? Hangi branştan öğretmen ataması yapılacak? Atama başvuruları ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılı bilgiler...