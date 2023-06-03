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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan getirildi.

22:59 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016'da Konsey Ödülüne layık görüldü.

Işıkhan, akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konularında uzmanlaştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012'de hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) ilk saha çalışmasında Genel Koordinatör olarak görev yapan Işıkhan, 2015-2018 yıllarında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığında akademik danışmanlık görevini yürüttü.

Bu süre zarfında "2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar" ve "Milli İradenin Zaferi" adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.

8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Yüzyılın Sosyal Politikaları" kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Işıkhan, evli ve 3 çocuk babası.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.


#Vedat Işıkhan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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