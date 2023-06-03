Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinede görev alacak isimleri açıklamasının ardından kabinenin yeni Ticaret Bakanı olarak göreve getirilen Ömer Bolat ilk röportajını Yeni Şafak'a verdi. Bolat, "Seçim bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımız tarafından beş yıl için yeniden cumhurbaşkanı olarak göreve devam ediyor. Kendisi bugün kabinesini kurdu. Bize de Ticaret Bakanlığı görevini tevdi ettiler. Kendisine şükranlarımı sunuyorum." açıklamalarında bulundu.