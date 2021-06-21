Gündem Cumhurbaşkanlığı kripto para konusunda uyardı Paralarınızı resmi bankalarda tutun
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı 'kripto para' konusunda uyardı: Paralarınızı resmi bankalarda tutun

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kripto paralar için uyarıda bulundu. Kripto varlıkların sadece elektronik ortamlarda saklanabildiğine, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabildiğine ve bunların kontrolünün yapılamadığına dikkat çekilerek, "Gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır" denildi.

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Cumhurbaşkanlığı kripto para konusunda uyardı: Paralarınızı resmi bankalarda tutun
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce (CBDDO) 'kripto varlık alım satım platformlarına ilişkin uyarılar' başlıklı video yayımlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Alım-satım platformlarının sayısı ve kullanıcısının arttığını, bu noktada bilinçli kullanımın çok önemli olduğuna dikkat çekilerek, doğru platformun tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nce yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Resmi banka hesaplarında saklanmalı”

Kripto varlıklar fiziksel olmadıkları için sadece elektronik ortamlarda saklanabilmekte, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabilmektedir. Sıcak ve soğuk cüzdanların herhangi bir resmi standardı bulunmamakta; bu sebeple sıcak ve soğuk cüzdanların belirli bir standarda göre kontrolü yapılamamaktadır. Bu yüzden gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır.

Sıcak cüzdan nedir?

İnternete bağlı olan ve saklanmaları için kullanıcının herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadığı cüzdanlara sıcak cüzdan denilmektedir

CBDDO'ya göre kripto varlıklar, sıcak cüzdan kullanarak saklanıyorsa; kripto varlıkların güvenliği, sıcak cüzdan hizmeti sunanlara emanet edilmektedir.

Soğuk cüzdan nedir?

Soğuk cüzdan sadece kripto varlık alışverişi esnasında internete bağlı olan cüzdanlardır. Bilgisayardan bağımsız bir donanımda saklanmakta, alışveriş dışında internet bağlantısı bulunmamaktadır.

CBDDO'ya göre, kripto varlıkların güvenliği üçüncü taraflara emanet edilmek istenmiyorsa, soğuk cüzdanlar kullanılmalıdır.

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Cumhurbaşkanlığı 'kripto para' konusunda uyardı: Paralarınızı resmi bankalarda tutun
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Cumhurbaşkanlığı 'kripto para' konusunda uyardı: Paralarınızı resmi bankalarda tutun

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kripto paralar için uyarıda bulundu. Kripto varlıkların sadece elektronik ortamlarda saklanabildiğine, soğuk ve sıcak cüzdan olmak üzere iki farklı ortam kullanılabildiğine ve bunların kontrolünün yapılamadığına dikkat çekilerek, "Gerçek paraları saklamak için, sıcak ve soğuk cüzdanlar değil, ülkelerin güvenli kabul ettikleri resmi banka hesapları gibi para saklama mekanizmaları kullanılmalıdır" denildi.
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