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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti. Görüşmede, Temsilciler Meclisi'nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesinde; bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konularının ele alındığı bildirildi.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşti.
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önem vurgulandı

Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, terörle mücadele, Suriye’de güvenli bölgenin inşası ve siyasi çözüm süreci konuları ele alınmıştır. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapılmış ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı irade beyan edilmiştir.” denildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapıldı.

“ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir”

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

  • “Türkiye’nin DAEŞ, PKK/PYD/YPG’ye karşı yürüttüğü haklı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi’nde çıkan iki tasarı hakkındaki rahatsızlığımız dile getirilmiştir. Suriyeli mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşü ile ilgili Türkiye’nin çalışmaları ve çabaları hakkında bilgi verilmiş ve bu konuda uluslararası toplumun da sorumluluk alması gereğinin altı çizilmiştir. Aşırıcılığın küresel bir sorun olduğu ve uluslararası toplumun bu konuda daha fazla çaba sarfetmesi gerektiği vurgulanmıştır.”

Kalın, görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığının devam edeceğini belirtti.

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