Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye gerekirse mülteci şehirleri kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Türkiye'ye ziyarette bulunacağını belirten Erdoğan, "Kendisine aynen bu programı takdim edeceğim. Diyeceğim ki uluslararası toplantı çağrısını yapın. Yaptığınız yaptınız, yapmazsanız ben yapacağım. Olmadı Tel Abyad’la, Resulayn arasında bir mülteciler şehirlerini biz kuracağız” dedi.

