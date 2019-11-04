Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT ve af açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti EYT ve af ile ilgili önemli başlıklarda merak edilen sorulara cevap verdi. Sözcü Kalın'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Barış Pınarı Harekatı, Kuzey Suriye'de bir terör koridoru hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan büyük oranda kaldırmıştır. Bu terör koridoruna çok ciddi bir darbe vurulmuştur ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Teröristlerin niyetlerinden kolay kolay vazgeçmeyeceğini biliyoruz.

Adalet Bakanlığımız uzayan davaların hızlandırılması, vatandaşın yargıya olan güvenin arttırılması noktasında hazırladıkları taslağı kabinede paylaştılar. Milli Savunma Bakanlığımızın sunumları oldu. Dışişleri Bakanımızın da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında bir sunumu oldu. Barış Pınarı Harekatı sadece bizim ve bölgemizi değil dünya siyasetini ilgilendirmesi hasebiyle önemini koruyor.

Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başarısını gölgelemeye yönelik kara propaganda faaliyetlerine karşı herkesin çok dikkatli olması gerekiyor.

Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir.

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde bu terör örgütünün (PKK/YPG) sınırlarımızdan uzaklaştırılması, bu mücadelenin bittiği, yahut yavaşladığımız, durakladığımız anlamına asla gelmez. Bunu açık ve net bir şekilde tekrar ifade etmek istiyorum.

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EYT ve af açıklaması

Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi.

EKONOMİ Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap: 40 yaşında emekli mi olunur?

KHK açıklaması

Bülent Bey'in (Arınç) açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz.

Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur.



