Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın NTV'ye yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık. Biz orada askerlerimizi tehlikeye atacak bir süreç içinde olmayacağımızı ifade ettik.

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün bir uçağın kalktığını belirten Sözcü Kalın '24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.' dedi. Mülteciler ve göç dalgasına ilişkin konuşan Kalın, 'Vatandaşlarımızın mültecilerle ilgili meşru ve makul eleştirilerini ve endişelerini dikkate alırız. Bununla ilgili de atılması gereken adımlar neyse atılır. Türkiye hiçbir zaman kimsenin göç ambarı olmadı ve olmayacak.' dedi. BiP'te paylaş

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'Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz'

Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

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Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliyesine başlandı

Afganların yaşadığı insani dramı gözardı etmemek lazım. Kabil Havalimanı'nda ilk günlerde yaşanan dramı gördük.

Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

Afganistan'ın etnik, mezhebi yapısını hatırlamakta fayda var. Burada mutlaka herkesin bir temsiliyetinin olması büyük önem arz ediyor. Ortaya çıkacak hükümetin yapacakları önemli olacak. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ortaya çıkacak tabloyu görmek gerekiyor. Sürecin tamamen dışında kalmak akılcı olmaz.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz

Afganistan'da yaşanan bir istikrarsızlık her yeri, herkesi etkiliyor.

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Taliban'la istihbarat ve Dışişleri'nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

Göç dalgası endişesi

Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç meselesinde bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık.

Türkiye'de göç merkezi iddiası

Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik. Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı. Mülteci merkezi düşüncesi utanç verici bir durum, bu tavır gayri insanidir.

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Bu haberler yalanlandığı halde açıklamaları şaşkınlıkla izliyoruz. Hükümete nasıl yükleniriz, Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırırız hesaplarının yapılması gerçekten sorumsuz bir siyaset.

BAE ile yaşanan kriz

Birleşik Arap Emirlikleri ile beyaz sayfa açılması olumlu. İlişkilerin saygı çerçevesinde yürümesi konusunda anlaşıldı. Suudi Arabistan'la da aynı sürecin olmasını istiyoruz. Mısır'la da ilişkilerin rayına oturtulması için görüşmeler devam ediyor. İsrail'deki seçim sonrası Cumhurbaşkanımızın tebrik telefonu olumlu etki yaptı. İsrail'de Netanyahu döneminin bitmesi bir fırsat penceresi açıyor.

ABD'nin YPG'ye desteği

ABD'ye çağrımız, Suriye'de PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği çekmeleri. PYD ve YPG'nin kontrolündeki bölgelerde ne tür zulümler yapıldığı kendi raporlarında yazıyor.

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ABD ile yaşanan S-400 krizi

Biden yönetiminden farklı bir şey, ikna edici bir argüman duymadık. Bizim pozisyonumuzda bir değişiklik söz konusu değil."