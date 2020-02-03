Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

GÜNDEM İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 9 asker de yaralı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir" dedi.

Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum.İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 3, 2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 3, 2020