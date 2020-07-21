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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın CNN'e konuştu: Libya'nın bölünmesine kesinlikle karşıyız

CNN televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ''Biz Libya'nın haritada, siyasi ya da coğrafi bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bu felaket bir senaryo olur. Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN televizyonuna Libya'yadaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Türkiye'nin Libya hükümetinin daveti üzerine orada olduğunu ve hükümete destek verdiğini belirten Kalın, ''Destek vermeye de devam edeceğiz.'' ifadesini kullandı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkeye zarar verdiğini, hiçbir meşruiyeti olmadan ülkeyi bölmeye ve kontrolü ele geçirmeye almaya çalıştığını vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

Libya'da Hafter'e destek veren ülkelere en başından beri onun güvenilir bir ortak olmadığını, iki yıldır bütün ateşkes anlaşmalarını ve barış sürecini ihlal ettiğini söylüyoruz. Biz Libya'da siyasi süreçten yanayız, askeri gerginlik istemiyoruz. Ayrıca Libya'nın Bingazi ve Trablus arasında bölünmesine de karşıyız, bunlar hepimizin kaçınması gereken tehlikeli fikirler.

Kalın, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığının kalıcı olup olmayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

''Libya egemen bir ülke ve diğer ülkelerle siyasi olsun, askeri, sosyal ve ekonomik olsun ne tür anlaşmalar yapmak istediği onlara bağlı. Biz Libya'nın haritada, siyasi ya da coğrafi bölünmesine kesinlikle karşıyız. Bu felaket bir senaryo olur. Irak'ta, Suriye'de ve diğer yerlerde örneklerini gördük ve bunlardan ders almalıyız.''

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