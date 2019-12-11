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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan ve Putin bu akşam telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefonda görüşeceğini belirtti. Güvenli bölge konusuna da değinen Kalın, "Güvenli Bölge'nin kurulması için Birleşmiş Milletler ile çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.


Doğa Kolejinin yaşadığı maddi sıkıntıyla ilgili soru sorulması üzerine Sözcü Kalın, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Biraz sonra 19.30’da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye’deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.

Libya'ya asker gönderilmesi


Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar.

F35 projesi

Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.

Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti

Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir.

Mültecilerin dönüşü

Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

Erdoğan Cenevre'ye katılım planı

Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.

Doğa Koleji ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var.

Çakarlı araçlarla ilgili yasa


Meclis'ten geçen yasa henüz Cumhurbaşkanımızın önüne gelmedi, son karar kendilerinindir. Çakar kullanımı ile ilgili yeni bir uygulama başladı. 50'ye 1 oranda çakar kullanımı düşmüş oldu. Çok sıkı denetimler uygulanıyor. Devlet prosedüründeki ilk 29 çakar kullanımına sahiptir. Bu bir izindir, ama teşvik değildir. Şuan bir düzenleme yapılıyor. Çok ciddi bir şekilde daraltıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan, Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız' şeklinde konuşutu.


Çocukları kim koruyacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askeri Libya'ya gider mi sorusuna cevap: Biz bir yerlerden izin almayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askeri Libya'ya gider mi sorusuna cevap: Biz bir yerlerden izin almayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Libya ile Türkiye anlaşmasını canlı yayında harita üzerinden anlatan Erdoğan, "Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz" dedi.


Libya'dan bir davet gelmesi üzerine Türkiye'nin kararının ne olacğaının sorulması üzerine "Böyle bir davet gelmesi durumunda, Türkiye'nin nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi verir. Biz bir yerlerden izin almayız" dedi.


Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
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HDP’li iki belediye başkanı tutuklandı: PKK/KCK'ya üye olmak ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltına alınmışlardı

Haklarında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak” ve "Terör örgütü propagandası" suçlarından gözaltına alınan, HDP'li Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile bir meclis üyesi tutuklandı.

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