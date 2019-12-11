Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan ve Putin bu akşam telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Biraz sonra 19.30’da Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye’deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.
Libya'ya asker gönderilmesi
Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar.
F35 projesi
Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda.
Feyzullah Kıyıklı'nın Davutoğlu ve Babacın'ı ziyareti
Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir.
Mültecilerin dönüşü
Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.
Erdoğan Cenevre'ye katılım planı
Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de küresel mülteciler forumuna eş başkan olarak katılımı planlanmakta.
Doğa Koleji ne olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var.
Çakarlı araçlarla ilgili yasa
Meclis'ten geçen yasa henüz Cumhurbaşkanımızın önüne gelmedi, son karar kendilerinindir. Çakar kullanımı ile ilgili yeni bir uygulama başladı. 50'ye 1 oranda çakar kullanımı düşmüş oldu. Çok sıkı denetimler uygulanıyor. Devlet prosedüründeki ilk 29 çakar kullanımına sahiptir. Bu bir izindir, ama teşvik değildir. Şuan bir düzenleme yapılıyor. Çok ciddi bir şekilde daraltıldı.