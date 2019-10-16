Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD heyeti arasındaki görüme sona erdi

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Sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Antalya'da, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.