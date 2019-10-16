Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD heyeti arasındaki görüme sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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