Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur

Tevfik Göksu'dan İBB bütçesine eleştiri: 2021 yılında İBB'nin talep ettiği borçlanma 10 milyar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, belediyenin 2021 yılı bütçesinde yaklaşık 10 milyar lira borçlanma bulunduğunu söyledi. Bütçede çok büyük israf olduğunu belirten Göksu, 'Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar toplam 14.1 milyar TL borçlandınız. 2021 için ise borçlanma ihtiyacı yaklaşık 10 milyar TL'dir. Yani iki senede 24.1 milyar TL borçlanıyorsunuz' dedi.