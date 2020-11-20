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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Avustralya'ya tepki: Modern barbarlık budur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanması üzerine, "Modern barbarlık budur" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı bir raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklanan rapor sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" diyerek tepki gösterdi.

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