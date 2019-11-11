Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABDye gidiyor Ziyaretin detayları belli oldu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor: Ziyaretin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yarın yapacağı ziyaretle ilgili İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın davetine icabetle, 12-13 Kasım'da ABD'ye gideceği belirtilen açıklamada, ziyarette iki liderin ile baş başa görüşeceği ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edeceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Trump - Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD Başkanı Trump - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine yarın ABD’ye gidecek. Erdoğan, Trump ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, 12-13 Kasım'da ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek ve gerçekleşecek heyetler arası görüşmeye mevkidaşıyla birlikte başkanlık edecek.

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GÜNDEM
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ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelecek

Açıklamaya göre, görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda iş insanlarına hitap edecek. Ayrıca Erdoğan’ın Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret etmesi, Türkiye vatandaşları, Türkiye kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi de planlandı.

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