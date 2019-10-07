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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'den yapılan harekat açıklamasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGENİN İKİ AMACI VAR

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.

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