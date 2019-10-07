Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur

Ömer Çelik: Başörtüsü meselesi sadece söylem düzeyinde kalmamalı

AK Parti Sözcü Ömer Çelik 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesinde kendi partisini eleştirmesi sorusu yöneltilen Çelik, ''Bu ülkede CHP liderinin başörtüsü meselesinde kendilerini eleştirir konuma gelmiş olması iyidir. Fakat bu özeleştirinin yapılması yetmiyor. İstanbul seçimleri sonuçlandıktan hemen sonra bir takım sözcüleri başörtüsünün yine başörtüsü meselesine saldırmaya, kamuda yeri olmadığını söylemeye başladılar. Bu söylemin retorik düzeyde, sadece söylem düzeyinde kalmaması gerekiyor'' dedi.