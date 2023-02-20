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Cumhuriyet Gazetesi 2017'de yaptığı kentsel dönüşüm karşıtı haberini yayından kaldırdı

Cumhuriyet Gazetesi, 2017'de dönemin Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan sol örgütlerin tepkisini servis etmişti. Cumhuriyet, 'Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz' haberini gelen tepkiler üzerine yayından kaldırdı.

17:36 . 20/02/2023 Monday
Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi, 2017 yılında yaptığı 'Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz' haberini web sitesinden kaldırdı.

Cumhuriyet Gazetesi, 2017 yılında yaptığı 'Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz' haberini web sitesinden kaldırdı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde etkili oldu.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Elazığ'da büyük hasara yol açtı. Hatay, depremin yıkıma yol açtığı illerin başında geldi.

Kentsel dönüşüm hamlesine karşı çıktılar

Binlerce apartmanın ve bağımsız birimin yıkıldığı, on binlerce yapının ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle 'acil yıkım' kararının çıkarıldığı Hatay'da, yıllar önce 'kentsel dönüşüm' hamlesinde bulunulmak istenmişti.

Cumhuriyet tepki çeken haberi yayından kaldırdı

Cumhuriyet Gazetesi, dönemin Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin duyurduğu kentsel dönüşüm projesine karşı çıkan sol örgütlerin tepkisini servis etmişti. Cumhuriyet, 2017 yılında Yurttaşlar Antakya Belediyesi'ni protesto etti: Kentsel dönüşüm istemiyoruz' haberini gelen tepkiler üzerine yayından kaldırdı.




#Cumhuriyet Gazetesi
#Mehmet Özhaseki
#İsmail Kimyeci
#Hatay
33 dakika önce
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Cumhuriyet Gazetesi 2017'de yaptığı kentsel dönüşüm karşıtı haberini yayından kaldırdı
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