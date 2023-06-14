|
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi'nden kendi genel yayın yönetmenine sansür: Yayımlanmayan yazısını kendisi paylaştı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, bugün yazısının gazetede yayımlanmadığını açıkladı. Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, gazetenin para karşılığında haber yaptığını belirterek, "Bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim. Gazete yönetimi bu ilişkiyi kuranları derhal uzaklaştırmalıydı. Yapılması gereken açıkça ortada durmasına rağmen tartışma, vakıf yönetiminde gereğinden çok uzun sürdü." dedi.

16:14 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi kendi genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısını yayımlamadı

Cumhuriyet Gazetesi kendi genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısını yayımlamadı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edilmişti.

Cumhuriyet Vakfı, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde gazetede haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatılmıştı.

Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, yaşanan yeni gelişme dikkatleri çekti.

Yayımlanmayan yazısını kendisi paylaştı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, bugün yazısının gazetede yayımlanmadığını açıkladı. Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, paylaşımına
"Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet’te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam"
notunu düştü.

'Para karşılığı haber yapıldı'

Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesinde son dönem yaşanan tartışmalara değindiği yazısında,
“Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş. Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim”
dedi.

'Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor'

Gazete yönetiminden yapılan “iç güçler gazeteye operasyon yapıyor, gazeteyi ele geçirmek istiyorlar” şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını kaydeden Mollaveisoğlu,
“Doğru olan ağır bir ahlaki tartışmanın vakıf yönetimini bölmüş olmasıdır. Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor, verilen kavga gazetenin ilkelerinin savunulması ve eşsiz markasının korunması ile ilgilidir”
ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı
Cumhuriyet Vakfı'ndan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusu: Kasıtlı haber yapma karşılığında çikolata kutuları içinde para alındı

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edildi. Cumhuriyet Vakfı, İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken dilekçenin detayları ortaya çıktı. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete’de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatıldı. Öte yandan, 500 bin TL ödemenin, gazeteye 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' getirildiği ifade edildi.


#Cumhuriyet gazetesi
#Tuncay Mollaveisoğlu
#Gazete
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
En ucuz sıfır araba hangileri? Markalara göre güncel sıfır araç fiyatları