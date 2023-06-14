Cumhuriyet Gazetesi'nden kendi genel yayın yönetmenine sansür: Yayımlanmayan yazısını kendisi paylaştı

Cumhuriyet Gazetesi kendi genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun yazısını yayımlamadı
Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddia edilmişti.
Cumhuriyet Vakfı, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, "Bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde gazetede haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapıldığı" anlatılmıştı.
Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, yaşanan yeni gelişme dikkatleri çekti.