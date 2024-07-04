Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ilk mezunlar diplomalarına kavuştu

İstanbul Topkapı Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Tam 4 bin 325 öğrencinin mezun olduğu törende Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yöneticileri ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci aileleri hazır bulundu.





“Yeni yüzyıla damga vuracak işler yapmaya adaysınız”

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Emre Alkin, “Bugün mezunlarımız, aileleri ve akademisyenlerimizin büyük emek verdikleri uzun bir yolculuğun son günü… Geçen yıl İstanbul Topkapı Üniversitesi adıyla ikinci mezunlarımızı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında iş yaşamlarına uğurlamıştık. Bu nedenle hem bizler hem de öğrencilerimiz için çok anlamlı bir dönemi geride bırakmıştık. Ama merak etmeyin siz de en az onlar kadar özel bir dönemde mezun oluyorsunuz! Neden mi? Sizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin yeni yüzyılında diplomalarını almaya hak kazanan ilk öğrenciler olarak gelecek yüz yıla damga vuracak işler yapmaya aday iş insanları olacaksınız!” dedi.

“Üniversitemizde kadın-erkek eşitliği bulunuyor”

İstanbul Topkapı Üniversitesinde kadın istihdamına verilen önemi rakamlarla açıklayan Prof. Dr. Emre Alkin, “461 akademisyenimizin 217’si; 193 kişilik idari kadromuzun 91’i, kısmi zamanlı olarak üniversitemizin farklı birimlerinde çalışan 69 öğrencimizin de 42’si kadınlardan oluşmaktadır. Kadın-erkek bir safta geleceğe yürüyüşümüzü sürdürmekteyiz” dedi. Prof. Dr. Alkin, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarif ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızda her birinizin iş yaşamınızda önemli bir rol alacağından eminim” ifadelerini kullandı.





“Her şeyden önce iyi bir insan olacağınızdan eminiz”

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, konuşmalarına Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e teşekkür ederek başladı. Kırmızı, “Bugün burada ailelerinin sonsuz desteği ile İstanbul Topkapı Üniversitesi tüm olanaklarını seferber ederek yetiştirdiği gençlerimizin hak kazandığı mezuniyetleri vesilesi ile toplanmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında mezun olan ilk öğrencilerimizin ülkemizin faydasını gözeteceğinden, bizleri ileri taşıyan iş insanları olacaklarından ve hepsinden önemlisi iyi insan olma özelliklerini yitirmeyeceğinden şüphemiz yoktur” dedi.

Mezunlara duygusal bir konuşma gerçekleştiren Nihat Kırmızı, “Almaya hak kazandığınız diplomalar size iş dünyasının kapılarını aralamanızı sağlayacak birer anahtardır. Bilgi, beceri ve yetkinlikleriniz ise görevinizin başında olmanızı sağlayacaktır. Ancak başarılı ve herkes tarafından talep edilen bir iş insanı olmanın ilk koşulu ahlaklı ve erdemli bir insan olmaktır. Bu nedenle insani değerleri tıpkı öğrencilik döneminde olduğu gibi yüksek, sosyal ve çevre bilinci gelişmiş, topluma faydalı iş insanları olacağınızdan eminim. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünden hareketle sizlere olan bu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayacağınızdan, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak birbirinden değerli icraatları ortaya koyacağınızdan da şüphem yoktur. Elbette hayatınızın her döneminde olduğu gibi iş yaşamınızda da bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama unutmayın ki; ‘Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur!” değerlendirmesinde bulundu.





“Galatasaray Spor Kulübü başkanı olmayı hayal ettim ve peşinden gittim”





Törende mezunlara seslenen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Ülkemizin geleceği olan pırıl pırıl gençlerimizle bir arada olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sizlerin bu ülkeyi daha ileriye götürecek enerjiye ve bilgiye sahip olduğunuza inanıyorum. Nereden başlarsanız başlayın, ne kadar zorlanırsanız zorlanın sevdiğiniz işi yapın” dedi. Kendi yaşamından örnekler de paylaşan Özbek, “Ben de 50 yıl önce hayallerimin peşinden koştum. Bir hayalim de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olmaktı. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın." ifadelerini kullandı.









Konuşması sonrasında Özbek'e plaket ve çiçek takdim edilirken, İstanbul Topkapı Üniversitesi mezunları da Özbek’e yoğun ilgi gösterdi. Tören mezunların kep atmasıyla birlikte yaşanan coşkuyla sona erdi.



