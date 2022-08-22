Cumhuriyet'in pasaport haberine yalanlama: Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Cumhuriyet Gazetesi, vatandaşların pasaport almak için kuyruğa girdiklerini iddia etti. Gazetenin haberinde çip krizinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Başvuru süresi uzayınca pasaport almak isteyenler, başkentteki basım merkezine gidip sabah 05'te sıraya girmeye başladı. Yurttaş, pasaport için ödediği paranın iki katını aşan yol giderleri ve zaman kaybından şikayetçi.'

'EN GEÇ ÜÇ GÜN İÇİNDE ULAŞTIRILIYOR'

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini yalanladı. Yapılan açıklamada, "2 Nisan 2018 tarihinden itibaren pasaport talepleri aynı gün içerisinde basılarak PTT'ye teslim edilmekte, PTT tarafından ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde ulaştırılmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, acil durumlarda pasaportların uzun yıllardır elden teslim edildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Pasaport teslim noktası uygulaması; pasaportların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildiği günden itibaren aynı gün seyahat ihtiyacı olması, pasaport geçerlilik tarihinin geçtiğinin fark edilmesi gibi acil durumlarda vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemeye yönelik yıllardır devam uygulanan bir ilave kolaylıktır."

Ayrıca, talep edilmesi halinde pasaportun aynı gün basımı yapılarak kişiye teslim edilmek üzere PTT'ye iletildiği belirtildi.

Daha önce Halk TV ve Karar Gazetesi'nin de benzer haberlere imza attığını hatırlatan açıklama şöyle devam etti:

"Sorumlu gazetecilik anlayışından uzak, maksatlı ve dezenformasyon içerikli bu haberlerin asıl amacı; kamuoyunda olumsuz algı oluşturarak kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini hedef almaktır. Tekraren ifade etmek isteriz ki ciddiyetten uzak bu tür haberlere vatandaşlarımız itibar etmemelidir.

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GÜNDEM Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan manşetine tekzip de manşetten