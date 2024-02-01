Cumhur'un İzmir adayı Hamza Dağ tarih verdi: 13 Şubat günü açıklayacağız

"1 Nisan'dan sonra şehre kazandıracağımız hizmetlerden dolayı da büyük bir heyecan duyuyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Bazen yapmak istediğimiz hususlar öyle heyecanlandırıyor ki emin olun gece heyecandan bir anda uyanıp saatlerce onları hayal ediyorum. Yani biz İzmir'in birçok problemini masaya bundan önce yatırmıştık. Şimdi de yatırdık. İnşallah 13 Şubat günü projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. O güne kadar da İzmir'de neler yapacağımızı konuşacağız. 13 Şubat'tan sonra da İzmirli hemşehrilerimiz, inşallah bizim bu şehre neler kazandıracağımızı konuşacaklar."