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POLİTİKA

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl sevkiyatı anlaşmasının eskiden olduğu gibi devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir de tarihi gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu. "Erdoğan bir gol daha attı" ifadesini kullanan Özdemir, "Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Özdemir Erdoğanın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Cüneyt Özdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya'nın bu kararından döndüğünü açıkladı. Rusya'nın sürece kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Erdoğan'ın açıklamaları dış basında da büyük yankı uyandırdı.

TAHIL SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir müjde de şu Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti bunu da yapacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Erdoğan Putin'i nasıl ikna etti? Dünya bunu konuşuyor." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

"ERDOĞAN BİR GOL DAHA ATTI"

Özdemir şöyle konuştu:

"Bu önemli bir haber dünya için. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir haber ve de güzel bir haber. Bravo Erdoğan'a diyebiliriz burada. Şimdi Erdoğan bir gol daha attı. Bu işin sonu savaşa kadar gidebilirdi ama şu anda akıllıca bir adım attılar onlar da. Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek. "

Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
OYNAT 00:53
Cüneyt Özdemir Erdoğan'ın tahıl anlaşması müjdesini böyle duyurdu: Adam ikna etti beyler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda tahıl sevkiyatı anlaşmasının eskiden olduğu gibi devam edeceğinin müjdesini verdi. Erdoğan'ın açıklamaları dış basında büyük yankı uyandırırken gazeteci Cüneyt Özdemir de tarihi gelişmeye ilişkin paylaşımda bulundu. 'Erdoğan bir gol daha attı' ifadesini kullanan Özdemir, 'Adam ikna etti beyler. Manşeti değiştirebiliriz. Adam Rusya'yı ikna etti. Putin'i ikna etti yani. Kolay bir iş değil tahıl anlaşmasına geri dönmek' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tahıl sevkiyatı eskiden olduğu gibi devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru sorusuna yanıt: Onu biraz bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım
OYNAT 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru sorusuna yanıt: Onu biraz bana bırakın önce Biden'a sonra size anlatacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

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