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Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vurdu: Akıl verenin aklına şaşarım hiç kimse koltuğunu bırakmayacak

Gazeteci Cüneyt Özdemir üst üste seçim kaybeden CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun 'değişim' mesajlarının bir anlamı olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nub ve CHP'nin politikasını sert sözlerle eleştiren Özdemir, "CHP’de 7 dönem seçilmiş siyaset esnafı insanlar var. 30 yıldır bu insanlar CHP’de. Bu insanlar diyorlar ki 'Biz değişeceğiz.' Bunun inandırıcı bir yanı var mı? Kılıçdaroğlu için de aynı şey geçerli. Hiç kimse koltuğunu bırakmayacak. Ben CHP'ye akıl verenin aklına şaşarım." ifadelerini kullandı.

16:59 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.

Muhalefette koltuk kavgası büyüyor

CHP içinde tartışmalar devam ederken son günlerde ise partinin başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.

İmamoğlu, yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na 'değişim' mesajları gönderirken kulislerde CHP liderinin genel başkanlığı bırakmayacağı konuşuluyor.



Cüneyt Özdemir: Hiç kimse koltuğunu bırakmayacak

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cüney Özemir, CHP yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Özdemir şunları söyledi:

"CHP’de 7 dönem seçilmiş siyaset esnafı insanlar var. 30 yıldır bu insanlar CHP’de. Bu insanlar diyorlar ki 'Biz değişeceğiz.' Bunun inandırıcı bir yanı var mı? Kılıçdaroğlu için de aynı şey geçerli. Hiç kimse koltuğunu bırakmayacak. Ben CHP'ye akıl verenin aklına şaşarım."

CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.


#Cüneyt Özdemir
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
43 dakika önce
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