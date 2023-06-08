Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vurdu: Akıl verenin aklına şaşarım hiç kimse koltuğunu bırakmayacak

"CHP’de 7 dönem seçilmiş siyaset esnafı insanlar var. 30 yıldır bu insanlar CHP’de. Bu insanlar diyorlar ki 'Biz değişeceğiz.' Bunun inandırıcı bir yanı var mı? Kılıçdaroğlu için de aynı şey geçerli. Hiç kimse koltuğunu bırakmayacak. Ben CHP'ye akıl verenin aklına şaşarım."