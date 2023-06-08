Cüneyt Özdemir Kılıçdaroğlu ve CHP'yi yerden yere vurdu: Akıl verenin aklına şaşarım hiç kimse koltuğunu bırakmayacak

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikalarını sert sözlerle eleştirdi.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.
Muhalefette koltuk kavgası büyüyor
CHP içinde tartışmalar devam ederken son günlerde ise partinin başına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.
İmamoğlu, yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'na 'değişim' mesajları gönderirken kulislerde CHP liderinin genel başkanlığı bırakmayacağı konuşuluyor.
Cüneyt Özdemir: Hiç kimse koltuğunu bırakmayacak
Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cüney Özemir, CHP yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı. Özdemir şunları söyledi: