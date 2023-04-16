Dağdan kopup evlere 20 metre kala durdu: Dev kaya kütlesi yerinden oynarsa facia olacak

, "10 gün kadar önceydi, depremlerin ardından zaten yerinden gevşemiş ve büyük bir gürültüyle gece vakti yerinden koptu. Bizim evin hemen yukarısında yolda durdu. Gece uyuyamıyoruz korkudan. Yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

, "10 gün kadar önceydi, depremlerin ardından zaten yerinden gevşemiş ve büyük bir gürültüyle gece vakti yerinden koptu. Bizim evin hemen yukarısında yolda durdu. Gece uyuyamıyoruz korkudan. Yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Yine aynı mahalleden Hürü Bayram ise "Geceleri uyuyamıyoruz korkuyoruz. Sürekli depremler oluyor, Bir daha yuvarlanırsa evimizi yıkıp geçer" dedi. Bir başka mahalle sakini Erhan İnekci ise, "10 gün kadar önce oldu, yağmur yağıyordu. Depremde gevşemiş yerinden oynamış zaten. Koptu geldi şu anki olduğu yerde durdu. Burada yaşayanlar çok korkmuş, insanları karşı mahalleye götürdük" şeklinde konuştu.