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Dağdan kopup evlere 20 metre kala durdu: Dev kaya kütlesi yerinden oynarsa facia olacak

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde yaşanan depremler ve yağmurlar sonrası bulunduğu dağ yamacından kopup, mahallede bulunan evlere 20 metre kala duran dev kaya kütlesi, mahalle halkını tedirgin ediyor.

11:03 . 16/04/2023 Pazar
IHA
Dev kaya kütlesi yerinden oynarsa facia olacak

Dev kaya kütlesi yerinden oynarsa facia olacak

Andırın ilçesi Başdoğan Mahallesi İnekçiler mevkiinde , 6 Şubat depremlerinin ardından yerinden oynayan ve daha sonraki süreçte bir gece vakti gürültüyle yerinden kopup mahalledeki evlere 20 metre kala duran dev kaya kütlesi mahalle halkını tedirgin ediyor.


Jandarma tarafından evlerin boşaltılması istenilen mahallede vatandaşlar evleri boşaltmak yerine dev kaya kütlesinin bulunduğu yerden kaldırılmasını istiyor.


Geceleri adeta uykuyu kaybettiklerini belirten mahalle halkından Yusuf Bayram
, "10 gün kadar önceydi, depremlerin ardından zaten yerinden gevşemiş ve büyük bir gürültüyle gece vakti yerinden koptu. Bizim evin hemen yukarısında yolda durdu. Gece uyuyamıyoruz korkudan. Yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Yine aynı mahalleden Hürü Bayram ise "Geceleri uyuyamıyoruz korkuyoruz. Sürekli depremler oluyor, Bir daha yuvarlanırsa evimizi yıkıp geçer" dedi. Bir başka mahalle sakini Erhan İnekci ise, "10 gün kadar önce oldu, yağmur yağıyordu. Depremde gevşemiş yerinden oynamış zaten. Koptu geldi şu anki olduğu yerde durdu. Burada yaşayanlar çok korkmuş, insanları karşı mahalleye götürdük" şeklinde konuştu.



#Kahramanmaraş
#Andırın
#Deprem
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