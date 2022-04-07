'Dağdan talimat alıyor' dediği Demirtaş'ı savunan CHP'li Özel: Sözlerim birbiriyle çelişmiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2016 yılında "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" sözleriyle eleştirdiği Selahattin Demirtaş ile ilgili geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik"

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel'in büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için 'Dağdan talimat alıyor' demişti

"SÖZLERİM BİRBİRİYLE ÇELİŞMİYOR"

Özel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında bu iki açıklamasının çelişip çelişmediği yönündeki soruyu yanıtladı.

Sözlerinin birbiriyle çelişmediğini savunan Özel, "O gün HDP'nin CHP'ye yönelttiği eleştiriye sert bir şekilde mukabele etmişiz. Bugün geldiğimiz noktada hem Demirtaş'ın hem de uluslararası anlaşmalarla kanunlar çeliştiği bir noktada, ha ihlaline uğradığı ortadayken. AHİM kararları varken bu kararların uygulanmamasını doğru bulmuyorum. 2016'da attığım bir tweet nedeniyle bu duruşum değişmez." ifadelerini kullandı.

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"Sözlerimi geri mi alayım? Belki düzeltmek istersiniz diyorsunuz. Bugünkü beyanlarımız ortada." diyen Özel, "O günkü gerginlikte, sert eleştirilerden sonra ortaya konmuş sert bir eleştiridir. U dönüşü arıyorsanız CHP, diğer partilerinkinin zekatı olmaz." açıklamasında bulundu.