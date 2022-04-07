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Gündem Dağdan talimat alıyor dediği Demirtaşı savunan CHPli Özel Sözlerim birbiriyle çelişmiyor
POLİTİKA

'Dağdan talimat alıyor' dediği Demirtaş'ı savunan CHP'li Özel: Sözlerim birbiriyle çelişmiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2016 yılında 'dağdan talimat alıyor' dediği Selahattin Demirtaş'ın şu anda haksızlığa uğradığını söylemesi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamada bulundu. İki açıklamasının birbiriyle çelişmediğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dağdan talimat alıyor dediği Demirtaşı savunan CHPli Özel: Sözlerim birbiriyle çelişmiyor
​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2016 yılında "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" sözleriyle eleştirdiği Selahattin Demirtaş ile ilgili geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hepimiz siyasetten alıkonulduğu noktasında hemfikiriz. Selahattin Demirtaş konusunda biz ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik"

CHP'li Özgür Özel'in büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için 'Dağdan talimat alıyor' demişti
GÜNDEM
CHP'li Özgür Özel'in büyük çelişkisi: Haksızlığa uğradığını savunduğu Demirtaş için 'Dağdan talimat alıyor' demişti

"SÖZLERİM BİRBİRİYLE ÇELİŞMİYOR"

Özel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında bu iki açıklamasının çelişip çelişmediği yönündeki soruyu yanıtladı.

Sözlerinin birbiriyle çelişmediğini savunan Özel, "O gün HDP'nin CHP'ye yönelttiği eleştiriye sert bir şekilde mukabele etmişiz. Bugün geldiğimiz noktada hem Demirtaş'ın hem de uluslararası anlaşmalarla kanunlar çeliştiği bir noktada, ha ihlaline uğradığı ortadayken. AHİM kararları varken bu kararların uygulanmamasını doğru bulmuyorum. 2016'da attığım bir tweet nedeniyle bu duruşum değişmez." ifadelerini kullandı.

'Dağdan talimat alıyor' dediği Demirtaş'ı savunan CHP'li Özel: Sözlerim birbiriyle çelişmiyor
OYNAT 02:30
'Dağdan talimat alıyor' dediği Demirtaş'ı savunan CHP'li Özel: Sözlerim birbiriyle çelişmiyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 2016 yılında 'dağdan talimat alıyor' dediği Selahattin Demirtaş'ın şu anda haksızlığa uğradığını söylemesi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamada bulundu. İki açıklamasının birbiriyle çelişmediğini savundu.

"Sözlerimi geri mi alayım? Belki düzeltmek istersiniz diyorsunuz. Bugünkü beyanlarımız ortada." diyen Özel, "O günkü gerginlikte, sert eleştirilerden sonra ortaya konmuş sert bir eleştiridir. U dönüşü arıyorsanız CHP, diğer partilerinkinin zekatı olmaz." açıklamasında bulundu.

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
GÜNDEM
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık

CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
OYNAT 01:41
CHP'li Özel'den 'Bedava traktörler nerede' sorusuna yanıt: Onu çarpıcı olsun diye yazdık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç yıl önceki 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' vaadi ile ilgili TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 'Nerede traktörler' sorusunu yanıtlayan Özel, o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdığını ifade etti.

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