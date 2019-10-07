Daha yapacak çok şey var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de yapılan AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Türkiye'ye yönelik son 6 yıldır yoğunlaşan gizli ya da açık saldırıların milleti yıkamadığını ancak yorduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir" dedi. "Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır" ifadesini kullanan Erdoğan, AK Parti'ye saldıranların, Parti'nin temsil ettiği değerleri tümden yıkmak istediğine de dikkat çekerek şu mesajları verdi:

CİDDİ MALİYETİ OLDU

"Bu sürecin hem ülkemize hem bizlere ciddi bir maliyeti olmuştur. Yaşadığımız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık. Ama bunlar, bizim moralimizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı. Ne vesayetçilere ne darbecilere ne terör örgütlerine ne de iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hâlâ aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar."

KADERİ ÜLKESİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ KADRO

"AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur; AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti'nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir. Kaderi ülkesiyle bu derece bütünleşmiş bir başka siyasi kadro var mıydı, bilmiyorum. Bizim ülkemiz ve milletimiz için daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin başarısına bağlıdır. Türkiye'ye en büyük hizmetleri AK Parti getirmiştir, bundan sonra yapılacakları da yine AK Parti yapacaktır. Milletimiz AK Parti'nin demokraside ve ekonomide gerçekleştireceği yeni hizmetlerin sabırsızlığı içindedir."

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Fitne çok işimize bakalım

Erdoğan, Kızılcahamam kampında vekillerle yaptığı görüşmelerde ‘fitnenin oldukça egemen’ olduğunu gördüğünü söyledi. “Fitnenin egemen olduğu yerden ne hayır ne bereket çıkar” diyen Erdoğan, teşkilattan ‘işlerine odaklanmalarını’ isteyerek şöyle konuştu: “Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım”

Millet yeni sistemi kabul etti

Erdoğan, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinden başlayarak, girdikleri bütün seçimlerin oy oranlarına dikkati çekerek, “2017 Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri ‘bunu değiştirelim.’ diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk” şeklinde konuştu.

5-10 seneyi bile okuyamıyorlar

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye kuzeyinde kuracağı güvenli bölgenin aslında bir ABD projesi olduğunu iddia edenlere sert tepki gösterdi: “İşte dün, baktım bir TV’de çıkmış bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş ‘Güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir alakası yokmuş’ ya bunlar geçmişi, şurada yani kısa 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsımdır. Sayın Trump döneminde aynı şekil ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama Trump’ın yanındakiler bu talimata hâlâ uymuş değiller. Ne yazık ki PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar.”

Trump ile Washington’da görüşecek

Donald Trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti. Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye’nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanan görüşmede, ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı. İki lider, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine önümüzdeki ay Washington’da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Erken seçim yok

AK Parti’nin üç gün süren Kızılcahamam kampında Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle istişarelerde bulundu. Erken seçim tartışmalarına son noktayı koyan Erdoğan’ın seçimlerin zamanında yapılacağını söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın “Önümüzde uzun bir zaman var. Seçim olmayacak. Ekonomide önemli adımlar atacağız. Kapsamlı reformları hayata geçireceğiz” dedi.

PURO İÇENLERİ BİLİYORUM

Milletvekilleri özel araçlarda sigara içenlere yönelik kesilen cezaları gündeme getirince Erdoğan’ın yorumu “Arabada bir kişi sigara içiyor, yanında sigara içmeyen pasif içiciyi rahatsız ediyor. Ben içmeyenlerin de hakkını korumak zorundayım. Dünyada sigara yasaklanmaya doğru gidiyor. Almanya’nın bir caddesinde sigara içiliyor diğer caddesine içilmiyor. İçinizde puro içenlerinizi de biliyorum. Puroya da ağır vergiler getireceğiz” oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da araçta sigara içmenin telefonla konuşmak kadar dikkat dağıttığını vurguladığı kaydedildi.

UZMAN DOKTORLARIN MAAŞI

Erdoğan, bir vekilin “Uzman doktorlarının maaşı düşük. Performansa dayalı aldığı ücretler ile döner sermayeden aldıkları paylar farklılık arz ediyor. Bu da çalışma barışını bozuyor” sözleri üzerine sorunun çözülmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

HERKES KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da bürokrasinin topu sürekli Cumhurbaşkanlığı’na atmasından dert yakındı. Oktay, “Külliye de külliye, külliye onu yapar bunu yapar. Oysa külliyenin hiç haberi yok. Herkes kendine çekidüzen versin. Bunları önlemek için artık herkesi takip edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da bürokrasinin topu sürekli Cumhurbaşkanlığı’na atmasından dert yakındı. Oktay, “Külliye de külliye, külliye onu yapar bunu yapar. Oysa külliyenin hiç haberi yok. Herkes kendine çekidüzen versin. Bunları önlemek için artık herkesi takip edeceğiz” diye konuştu. SINIR KAPILARI AÇILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Irak ile ilişkilerin düzeldiğini, sınır kapılarının açılacağı bilgisini verdi. Erbil’deki konsolosluk personelini öldüren kişilerin yakalandığını, Türkiye’ye iadelerini istediklerini söyledi.

Sahada ve masada güçlü

AK Parti'li milletvekilleri futbol maçı yaparak stres attı.

AK Parti milletvekilleri Kızılcahamam'da futbol maçı yaparak stres attı. Kampa katılan isimler arasındaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı. Devre arası maçı değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, maç devam ederken kural değiştirildiğinden şikayet ederken Bakan Çavuşoğlu ise "Efendim, buna sahada ve masada güçlü Türkiye denilir" karşılığını verdi. Bakan Varank ise "Skoru resetlediler" dedi. Eski milli futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise vefat eden amcası İbrahim Özalan'ın cenazesi nedeniyle maça katılamadı.