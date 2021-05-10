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Gündem Daire görünümlü kumarhaneye baskın Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandılar
İSTANBUL

Daire görünümlü kumarhaneye baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandılar

İstanbul Bağcılar’da polis ekiplerinin daire görünümlü kumarhaneye düzenlediği baskında iki şahıs, polisten kaçmak için yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağı atlayarak kömürlüğe saklandı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Daire görünümlü kumarhaneye baskın: Polisten kaçmak için kömürlüğe saklandılar
Ekipler, kömürlükte saklanan biri yaşlı iki kişiyi yakalayarak mekana getirdi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette kumar oynattığı yönünde gelen ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Bir süre daire görünümlü kumarhanenin giriş çıkışlarının kontrol eden ekipler, akşam saatlerinde baskın düzenledi. İçeri giren ekipler, mekanda arama yaptı.
Polis sigara dumanı ve açık pencereden şüphelendi
Kumar oynatılan mekanda inceleme yapan polis ekiplere, mekanda bulunan şahıslar kimsenin olmadığını söyledi. Ekipler mekandaki sigara dumanından ve pencerenin açık olmasından şüphelenerek, mekanın arka kapısından bahçeye çıkarak araştırma yaptı.

Yaşlı bir adam yaklaşık 2 metre yüksekten atladı

Bahçede arama yapan ekipler, yan binanın demirlerinin açık olduğunu belirleyerek hızlı bir şekilde o bölüme geçti. Binanın yanında yaklaşık 2 metre aşağıda bir kömürlüğün olduğunu belirleyen ekipler, buraya indiğinde ise kömürlükte saklanan biri yaşlı iki kişiyi yakalayarak mekana getirdi.

  • Sokakta arama yapan ekipler, mekandan kaçtığını tespit ettiği şahıslara mekana getirerek cezai işlem uyguladı.

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma uygulaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanlarda kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenliyor.
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Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bu kez Gündoğdu Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye kumar baskını yaptı.
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Kıraathane önünde bir süre bekleyen polis, kapının açılmasıyla içeri girdi.
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Ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı.
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Sobadaki iskambil kağıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri de polisin gözünden kaçmadı.
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Burada alkol alıp kumar oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı.
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Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 kişiye 6 bin 250’şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı.
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Diğer bir kumar operasyonu ise Sanayi Mahallesi’ndeki bir oto tamir dükkanına yapıldı.
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Kepengi açtıran polis, içeride ki 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Tedbirleri ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi.
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza
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