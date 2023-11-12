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Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri hizmete alınıyor: Açılışını Erdoğan yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girecek.

11:48 - 12/11/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul Arnavutköy'de inşa edilen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinde sona gelindi.


Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla temeli atılan ve 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Darülaceze Hizmet Şehri'nin açılışı bugün gerçekleştirilecek. Toplam 23 blok ve 1000 yatak kapasiteli Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak.

Bakan Göktaş detayları anlattı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Kasım'da açılacağını bildirdi.


Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Göktaş, Darülaceze'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.


Göktaş, "1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz, kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.


"23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli"


Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığını bildiren Göktaş, şu bilgileri paylaştı:


  • "Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok, yaklaşık 1000 yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak."

Darülaceze'nin sosyal hizmet anlamında sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok değerli bir model olduğunu belirten Göktaş, Darülaceze'nin kıymetli bir miras, yeni Sosyal Yaşam Şehri'nin de aynı şekilde özgün, geçmişle bağını koparmayan, günümüzün imkanlarını azami şekilde kullanan bir model olduğunu belirtti.


Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehrimizin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 12 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Dünyada örneği olmayan projemiz ile din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, kimsesiz yavrularımıza el uzatacağız." değerlendirmesini yaptı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Darülaceze
#Sosyal Yaşam
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