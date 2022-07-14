Datça'da orman yangını: Askerler tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.



Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor



Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi.

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Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı.

Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor

Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.

FOTOĞRAF 17 Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi. Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başladı. Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Çeşme’de çıkan iki yangın da Çeşme’de büyük üzüntü oluştururken, vatandaşlar da yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve su göndermek için kampanya başlattı. İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DHA'ya açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar'' Çeşme’deki orman yangını havadan görüntülendi: Kısmen kontrol altında İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başlarken iki ayrı noktada çıkan yangınlar kısmen kontrol altına alındı. BiP'te paylaş

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