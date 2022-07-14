Datça'da orman yangını: Askerler tahliye edilen evlerin önünde nöbet tutuyor

Yangın, Mesudiye Mahallesi radar mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.
Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor
Havanın kararması ile birlikte karadan yürütülen çalışmalara, gece yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopter de dahil olurken müdahale sabaha kadar sürdü. Yangının etkilediği yerleşim yerlerindeki evler dün akşam saatleri ile tahliye edildi.
Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor
Vatandaşlar güvenli bölgelere sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye araç ve ekipler de çalışmalara katıldı.
Askerler tahliye edilen evlerin önünde tedbir amaçlı nöbet tutuyor
Havanın aydınlanması ile birlikte çalışmalar havadan yoğun bir şekilde yeniden başlatıldı. Hem karadan hem de havadan alevlerle mücadelenin sürdüğü orman yangınında askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.
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Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürerken, alevlerin ve dumanların görüntüsü havadan dron ile görüntülendi.
Öğle saatlerinde çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları süren ünlü tatil merkezindeki yangın sebebiyle ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başladı.
Öte yandan yangına yakın bölgedeki Tur Sitesi ve Özpamir Sitesi de tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çeşme’de çıkan iki yangın da Çeşme’de büyük üzüntü oluştururken, vatandaşlar da yangın bölgesinde çalışan ekiplere yiyecek ve su göndermek için kampanya başlattı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi ve 38 teknik elemanın müdahale ettiği öğrenildi.
Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile bölgeye inceleme yapmak için gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, DHA'ya açıklama yaptı. Vali Köşger yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
''Çeşme ilçesindeki Karaköy mevki ve Ovacık Mahallesi'ndeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz tam teçhizat ile herhangi bir duruma karşın görevlerini sürdürüyorlar''
Çeşme’deki orman yangını havadan görüntülendi: Kısmen kontrol altında
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında havanın kararması ile sona eren havadan müdahale, günün ilk ışıkları ile tekrar başlarken iki ayrı noktada çıkan yangınlar kısmen kontrol altına alındı.
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Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.
Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça’da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında” ifadelerini kullandı.
Datça'daki orman yangını üç ayrı noktada ilerliyor: 27 hava aracı müdahale ediyor
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla Datça'da devam eden orman yangınında 19 kişinin etkilendiğini, 9 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.