Dayısı dehşeti yaşattı: Sonun Başak Cengiz gibi olacak

İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A. (30), 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran (58) da aynı binada yaşıyordu. İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı, 3 yıl önce babasının ölümüyle kabusa dönüştü.

İşletmeci olan dayı Zafer Duran, sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Ş.A. akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine gitmek zorunda kalıyordu. Dayısının silah, bıçak ve sahip olduğu delici, kesici aletleri bilen genç kadın, "annesi ve kendisine zarar gelebilir" düşüncesiyle polise şikayette bulunamadı.

Zafer Duran (58) ve Ş.A. (30).



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ş.A'nın yıllar süren kabustan kurtulması talihsiz bir şekilde, genç mimar Başak Cengiz'in 9 Kasım'da Ataşehir'de samuray kılıcıyla katletilmesinden sonra oldu.

Dayısı, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı. Talihsiz kız, korkuya kapılıp cinnet getirdi ve evine çıkarak balkondan atlamaya çalıştı. Annesi son anda engel olunca, polisi arayıp yardım istedi.

Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hakim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, olayla ilgili konuşan Ş.A., "Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda, 'Gitsinler şikayetçi olsunlar' derdim. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

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