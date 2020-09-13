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Gündem Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı
ANKARA

DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu Hatay sınırında yakalandı

Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişi gözaltına alındı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yakaladı. Kaçaklardan birisi hakkında uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DEAŞ bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi yurda girerken yakaladı. Söz konusu kişilerden Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

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