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DEAŞ şüphelisi özel harekat operasyonuyla yakalandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N, gözaltına alındı.

10:01 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve eylem arayışında olduğu tespit edilen Tacikistan uyruklu A.N, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



#deaş
#Eskişehir
#operasyon
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