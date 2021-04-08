Sekiz DEAŞ üyesine vatandaşlık iddiasına yalanlama: Asılsız ve spekülasyon amaçlı!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamasında, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönündeki iddiaların manipülatif ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C yöneticileri ve örgüt üyesi toplam 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı.

İDDİALAR ASILSIZ

Söz konusu bu iddialar asılsız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar incelendiğinde, bu 8 kişiden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

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