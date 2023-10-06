DEAŞ'a yönelik 26 ilde eş zamanlı 'Kıskaç' operasyonu: 92 şüpheli yakalandı

26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüphelinin yakalandı.
Bakan Yerlikaya, DEAŞ'e yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
'Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız'
'Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız'
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da düzenlenen 'Kıskaç Operasyonu'nda 92 şüpheli yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların iş birlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek"
ifadelerini kullandı.
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1 hour ago