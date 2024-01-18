DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-45' operasyonun detayları ortaya çıktı

11 İlde DEAŞ ve El Kaide terör Örgütlerine yönelik üç gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.