DEAŞ'ın infaz sorumlusu Yozgat’ta yakalandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine operasyon düzenlendi. DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaparak Yozgat’ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu yedi şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların saklandıkları ev ve eklentilerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.